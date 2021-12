Roche, nuovi dati su terapie per emofilia A e linfomi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Risultati positivi per due studi clinici sul trattamento dell'emofilia A e del Linfoma diffuso a grandi cellule B precedentemente non trattato (Dlbcl) sono stati presentati da Roche, in occasione del 63° congresso dell'American Society of Hematology (Ash), appena concluso. I dati dell'analisi ad interim dello studio di fase III 'Haven 6' indicano che emicizumab ha un profilo di sicurezza favorevole in pazienti con emofilia A lieve o moderata senza inibitori del fattore VIII. Emicizumab ha inoltre permesso di ottenere un controllo clinicamente significativo dei sanguinamenti: l'80,3% dei partecipanti allo studio non ha manifestato episodi di sanguinamento che hanno necessitato di trattamento, mentre il 90,1% non ha manifestato sanguinamenti articolari che hanno necessitato di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Risultati positivi per due studi clinici sul trattamento dell'A e del Linfoma diffuso a grandi cellule B precedentemente non trattato (Dlbcl) sono stati presentati da, in occasione del 63° congresso dell'American Society of Hematology (Ash), appena concluso. Idell'analisi ad interim dello studio di fase III 'Haven 6' indicano che emicizumab ha un profilo di sicurezza favorevole in pazienti conA lieve o moderata senza inibitori del fattore VIII. Emicizumab ha inoltre permesso di ottenere un controllo clinicamente significativo dei sanguinamenti: l'80,3% dei partecipanti allo studio non ha manifestato episodi di sanguinamento che hanno necessitato di trattamento, mentre il 90,1% non ha manifestato sanguinamenti articolari che hanno necessitato di ...

Ultime Notizie dalla rete : Roche nuovi In una serie di vodcast storie e traguardi di chi vive con emofilia ...che consentono ai pazienti di poter gestire i trattamenti in modo da potersi costruire nuovi spazi ... Direttore medico di Roche Italia - Nel corso degli anni, grazie al nostro impegno in ricerca e ...

'Ridisegniamo l'emofilia', al via la quarta edizione ...i trattamenti con sempre maggiore flessibilità e questo dà loro la possibilità di costruire nuovi ... direttore medico di Roche Italia - Progressi che fanno emergere la voce dei pazienti che possono ...

Roche, nuovi dati su terapie per emofilia A e linfomi Adnkronos Roche, nuovi dati su terapie per emofilia A e linfomi Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) – Risultati positivi per due studi clinici sul trattamento dell’emofilia A e del Linfoma diffuso a grandi cellule B precedentemente non trattato (Dlbcl) sono stati pre ...

'Ridisegniamo l'emofilia', al via la quarta edizione Dedicata alla 'straordinaria normalità' che vivono oggi le persone con emofilia, la quarta edizione della campagna 'Ridisegniamo l'emofilia', promossa da Roche Italia con il patrocinio della Federazio ...

