Porrini Roche | “Nostra missione ricerca e sensibilizzazione”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Sono molto felice di aver potuto dare vita alla quarta edizione della campagna di‘Ridisegniamo l’emofilia’, perché è un’occasione che ci permette di dare voce ad entrambe le facce della: da una parte laterapeutica e dall’altra l’attività di informazione e”. A dirlo in chiusura del webinar dedicato all’iniziativa è stata Anna Maria, direttore medico diItalia, che ha poi proseguito spiegando come questa malattia rara in realtà colpisca molte persone. “Il nostro impegno nel campo dell’emofilia – ha sottolineato – deriva dalla consapevolezza che, nonostante si tratti di una patologia rara, ad essere coinvolte nella malattia sono molte più persone: i genitori, i familiari e i partner dei ...