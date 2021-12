L’Unione europea non può cercare il dialogo con i dittatori | dice Daria Navalnaya

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) «Perché è così difficile liberare dalla prigionia coloro che si battono per i diritti umani? Perché queste persone finiscono in prigione, anche nei Paesi europei, nel ventunesimo secolo? Sempre più spesso persone come mio padre finiscono dietro le sbarre». Sono le parole di, figlia di Alexei Navalny, all’Europarlamento di Strasburgo.ha ricevuto il premio Sacharov 2021 per i diritti umani e la libertà di pensiero conferito a suo padre. Il riconoscimento viene assegnato ogni anno dal Parlamento europeo per premiare a libertà di pensiero, e quest’anno è stato dato al leader della opposizione russa. Nel corso della cerimonia nell’emiciclo del Parlamento europeoha definito il premio «un enorme onore, un riconoscimento dei suoi meriti e una grande lode del suo ...