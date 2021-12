Hong Kong, incendio al World Trade Center: evacuate centinaia di persone (Di mercoledì 15 dicembre 2021) centinaia di persone sono state evacuate dal World Trade Center, a Hong Kong, a causa di un incendio. Il rogo è divampato nell'edificio di 38 piani su Gloucester Road, Causeway Bay. La polizia ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 15 dicembre 2021)disono statedal, a, a causa di un. Il rogo è divampato nell'edificio di 38 piani su Gloucester Road, Causeway Bay. La polizia ha ...

L'editore di Hong Kong Jimmy Lai è stato giudicato colpevole per aver partecipato a una veglia per la strage di Piazza Tienanmen. Hong Kong, Jimmy Lai e due attivisti condannati per veglia in ricordo di Tienanmen. Hong Kong, vietato ricordare Tiananmen: tre attivisti 'colpevoli'. Traffico di droga fra Marocco e Italia, denaro riciclato a Hong Kong.

Ultime Notizie dalla rete : Hong Kong Variante Omicron e FOMC continuano a innervosire l'azionario ... la seduta asiatica non ha gradito ovviamente il voltafaccia di Wall Street ieri sera, anche se in realtà gli unici indici, tra i principali, a mostrare perdite rilevanti sono Hong Kong e le "H" ...

Hong Kong, incendio al World Trade Center: evacuate centinaia di persone Centinaia di persone sono state evacuate dal World Trade Center, a Hong Kong, a causa di un incendio. Il rogo è divampato nell'edificio di 38 piani su Gloucester Road, Causeway Bay. La polizia ha riferito che una donna di circa 60 anni semicosciente è stata ...

Traffico di stupefacenti tra Italia, Hong Kong e Marocco, 10 arresti Radio Lombardia Traffico di droga, i contanti nascosti nei bagagli diretti a Hong Kong: 10 arresti in tutta Italia Smantellata un’organizzazione criminale attiva nel traffico di droga: i contatti ottenuti dallo spaccio venivano “ripuliti” in ...

