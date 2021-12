Formazioni ufficiali Fiorentina Benevento | le scelte degli allenatori

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ledimatch valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021/2022.(4-3-3): Rosati; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; Benassi, Amrabat, Maleh; Callejon, Kokorin, Sottil. Allenatore: Vincenzo Italiano.(4-3-3): Manfredini; Acampora, Calò, Elia, Tello; Vogliacco, Glik, Moncini; Sau, Masciangelo, Brignola. Allenatore: Fabio Caserta. RISULTATI SEDICESIMI COPPA ITALIA L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

tabellamercatob : Sedicesimi di finale #CoppaItaliaFrecciarossa #Benevento quarta squadra #SerieB a scendere in campo Alle 21.00… - SkySport : #FiorentinaBenevento, le formazioni ufficiali #SkySport #CoppaItalia - tuttonapoli : Fiorentina-Benevento, le formazioni ufficiali: chi vince trova il Napoli agli ottavi - ilnapolionline : Coppa Italia/ Ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina-Benevento! - - 11contro11 : #Arsenal-West Ham, le formazioni ufficiali: caccia al 4° posto #WestHam #Estero #11contro11 -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Ledi Fiorentina Benevento match valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi Fiorentina Benevento, ...Fiorentina - Benevento: leFIORENTINA (4 - 3 - 3): Rosati; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; Benassi, Amrabat, Maleh; Callejon, Kokorin, Sottil. Allenatore : Italiano. ...Chance per Kokorin in casa Fiorentina nella sfida di questa sera contro il Benevento in Coppa Italia. Queste le formazioni ufficiali della sfida del Franchi ...Le formazioni ufficiali di Arsenal-West Ham, match della diciassettesima giornata di Premier League 2021/2022: le scelte dei due allenatori ...