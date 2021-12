Femminicidio a Torre Annunziata | uomo uccide una donna ?a colpi di pistola

(Di mercoledì 15 dicembre 2021). Un anziano ha ucciso ladinel loro appartamento in via Gambardella. Sul posto i carabinieri.

Advertising

StabiaChannel : #Cronaca #Torre Annunziata - Femminicidio in via Gambardella, donna uccisa con un colpo di arma da fuoco LEGGI LA N… - mattinodinapoli : Femminicidio a Torre Annunziata: uomo uccide la moglie ?a colpi di pistola -

Ultime Notizie dalla rete : Femminicidio Torre

StabiaChannel.it

a . Un anziano ha ucciso la moglie a colpi di pistola nel loro appartamento in via Gambardella . Sul posto i carabinieri.... sotto l'hastag #saranonsarà, contro il, che ha visto anche il coinvolgimento della ... a vantaggio del privato […] Cronaca Savona Savona, riparata la porta dellamedievale ...Femminicidio a Torre Annunziata. Un anziano ha ucciso la moglie a colpi di pistola nel loro appartamento in via Gambardella. Sul posto i carabinieri.Secondo le prime indiscrezioni, la vittima lavorava come badante presso l’abitazione di un anziano al quinto piano di un palazzo. Sul posto i carabinieri, aperto un fascicolo di inchiesta sulla traged ...