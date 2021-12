Digitale terrestre, addio ai canali Sky: nuova soluzione in arrivo? (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Importanti novità per i clienti Sky sul Digitale terrestre. Da aprile cambiare l’intera tecnologia. Ecco i dettagli sull’evoluzione di Sky. Digitale terrestre e Sky (AdobeStock)Il Digitale terrestre sta subendo pesanti cambiamenti. Tutte le frequenze interessate portano a non trasmettere i canali su Tv obsolete. Per questo motivo, molti utenti stanno procedendo all’acquisto di un nuovo decoder o una nuova TV. Anche in questo caso il Governo ha voluto dare un piccolo incentivo con il bonus tv. Tanti cambiamenti, dunque, che riguardano anche chi è abbonato a Sky e vedi i canali sul Digitale terrestre. Dal primo aprile 2022, i canali satellitari spariranno. Ci sarà una ... Leggi su chenews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Importanti novità per i clienti Sky sul. Da aprile cambiare l’intera tecnologia. Ecco i dettagli sull’evoluzione di Sky.e Sky (AdobeStock)Ilsta subendo pesanti cambiamenti. Tutte le frequenze interessate portano a non trasmettere isu Tv obsolete. Per questo motivo, molti utenti stanno procedendo all’acquisto di un nuovo decoder o unaTV. Anche in questo caso il Governo ha voluto dare un piccolo incentivo con il bonus tv. Tanti cambiamenti, dunque, che riguardano anche chi è abbonato a Sky e vedi isul. Dal primo aprile 2022, isatellitari spariranno. Ci sarà una ...

Advertising

radiokemonia : Stai ascoltando: Jan Hammer-Crockett's Theme (From 'Miami Vice II' Soundtrack) La musica anni 80 solo su… - radiokemonia : Stai ascoltando: Grace Jones-Pull Up To The Bumper La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Eric Clapton-Cocaine La musica anni 80 solo su - Moreno01720679 : RT @MessoraClaudio: Byoblu, nel caso non lo sapesse, è una televisione indipendente sul canale 262 del digitale terrestre, molto seguita da… - radiokemonia : Stai ascoltando: Rick Astley-Together Forever La musica anni 80 solo su -