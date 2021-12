Cosa cambia sul bonus Renzi dal 2021 al 2022: attesa per la riforma (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Bisogna prestare molta attenzione alla questione relativa al bonus Renzi, in quanto potrebbero esserci novità significative passando dal 2021 al 2022. Stando a quanto raccolto in queste ore, infatti, la questione pare si stia complicando non poco per gli italiani assunti come dipendenti tramite contratto a tempo indeterminato o determinato. Rispetto alle informazioni riportate alcuni mesi fa, infatti, non abbiamo ancora un quadro chiaro in grado di farci capire quali possano essere gli scenari a lungo termine. Evoluzione del bonus Renzi dal 2021 al 2022 Sostanzialmente il bonus Renzi ci ha consentito di accumulare fino a 1.200 euro all’anno, destinato come detto a tutti i lavoratori dipendenti come una sorta di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Bisogna prestare molta attenzione alla questione relativa al, in quanto potrebbero esserci novità significative passando dalal. Stando a quanto raccolto in queste ore, infatti, la questione pare si stia complicando non poco per gli italiani assunti come dipendenti tramite contratto a tempo indeterminato o determinato. Rispetto alle informazioni riportate alcuni mesi fa, infatti, non abbiamo ancora un quadro chiaro in grado di farci capire quali possano essere gli scenari a lungo termine. Evoluzione deldalalSostanzialmente ilci ha consentito di accumulare fino a 1.200 euro all’anno, destinato come detto a tutti i lavoratori dipendenti come una sorta di ...

