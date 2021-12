Coppa Italia | Empoli passa 4-3 a Verona | ora l' Inter agli ottavi

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) AGI - Pirotecnico 4-3 diche premia l'nella sfida dei sedicesimi contro l'Hellas. Decidono la doppietta di Mancuso e le reti di La Mantia (poi espulso) e Bajrami, inutile invece il momentaneo pareggio scaligero di Cancellieri e i due gol della speranza nel finale di Ilic e Ragusa.quindi la squadra di Andreazzoli che ora affronterà l'. L'equilibrio al Bentegodi si rompe al quarto d'ora di gioco, quando una discesa di Marchizza sulla fascia sinistra libera poi alla conclusione La Mantia, che tutto solo davanti la porta non può sbare il vantaggio ospite. Gioia che però dura pochissimo, perché al 18' dall'altra parte pareggia Cancellieri, al suo primissimo gol in gialloblù tra i ...

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ha parlato al termine del match divinto contro il Verona Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ha parlato al termine del match divinto contro il Verona. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. ......00 AGIL Novara - Trentino Rosa 3 - 0 Visualizza Serie A1 femminile CALCIO - SERIE A 20:45 Roma - Spezia 2 - 0 VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 20:30 Perugia - Monza 1 - 3 CALCIO -15:00 ...Scendono in campo oggi pomeriggio anche Cagliari e Cittadella in un match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2021/2022. C’è voglia di andare avanti nel torneo e le ...Dopo la bella vittoria ottenuta al Bentegodi di Verona, l’Empoli di Aurelio Andreazzoli se la vedrà con l’Inter negli ottavi di finale di Coppa Italia L’Empoli non smette di stupire. Già protagonista ...