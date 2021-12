Come un processo contro un prof di Harvard influenzerà i rapporti Usa-Cina (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Inizia oggi (mercoledì 15 dicembre, ndr), con le dichiarazioni di apertura di accusa e difesa alla giuria selezionata ieri, il processo a Boston contro Charles Lieber. Considerato un pioniere delle nanoscienze e delle nanotecnologie, il professore di Harvard, già a capo del Dipartimento di chimica e biologia, è stato arrestato delle autorità statunitensi a inizio del 2020. È stato lui, 62 anni, a chiedere qualche mese fa alla giustizia americana di far presto, dopo aver scoperto un linfoma. L’accusa principale è di aver reso false dichiarazioni al dipartimento della Difesa e all’ateneo sulla sua partecipazione a un programma del governo cinese dedicato ai talenti nei campi della ricerca scientifica, dell’innovazione e dell’imprenditorialità e ritenuto da Washington una minaccia alla sicurezza nazionale in quanto ... Leggi su formiche (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Inizia oggi (mercoledì 15 dicembre, ndr), con le dichiarazioni di apertura di accusa e difesa alla giuria selezionata ieri, ila BostonCharles Lieber. Considerato un pioniere delle nanoscienze e delle nanotecnologie, ilessore di, già a capo del Dipartimento di chimica e biologia, è stato arrestato delle autorità statunitensi a inizio del 2020. È stato lui, 62 anni, a chiedere qualche mese fa alla giustizia americana di far presto, dopo aver scoperto un linfoma. L’accusa principale è di aver reso false dichiarazioni al dipartimento della Difesa e all’ateneo sulla sua partecipazione a un programma del governo cinese dedicato ai talenti nei campi della ricerca scientifica, dell’innovazione e dell’imprenditorialità e ritenuto da Washington una minaccia alla sicurezza nazionale in quanto ...

