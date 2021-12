Big contro piccole: Atalanta al top, male Juventus e Lazio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La classifica dei punti conquistati dalle big contro le squadre in lotta per la salvezza. Peggio della Juventus solo la Lazio Sky Sport ha stilato una classifica dei punti conquistati dalle big contro le squadre in lotta per la salvezza. In testa l’Atalanta, quasi a punteggio pieno in 9 partite, seguita dalle milanesi. La Juventus, invece, è tra le peggiori per media punti, con solo 17 portati a casa per una media di 1,8. Peggio solo la Lazio, che in 8 incontri è riuscita a strappare solo 12 punti. Di seguito la graduatoria completa.Atalanta 9 partite 25 punti media 2,77Inter 9 partite 22 punti media 2,75Milan 10 partite 25 punti media 2,5Napoli 9 partite 23 puntiRoma 9 partite 21 punti media 2,3Juventus 9 partite 17 punti media ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La classifica dei punti conquistati dalle bigle squadre in lotta per la salvezza. Peggio dellasolo laSky Sport ha stilato una classifica dei punti conquistati dalle bigle squadre in lotta per la salvezza. In testa l’, quasi a punteggio pieno in 9 partite, seguita dalle milanesi. La, invece, è tra le peggiori per media punti, con solo 17 portati a casa per una media di 1,8. Peggio solo la, che in 8 incontri è riuscita a strappare solo 12 punti. Di seguito la graduatoria completa.9 partite 25 punti media 2,77Inter 9 partite 22 punti media 2,75Milan 10 partite 25 punti media 2,5Napoli 9 partite 23 puntiRoma 9 partite 21 punti media 2,39 partite 17 punti media ...

