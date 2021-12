Tim | riduzione dei costi per Natale | come ottenere lo sconto

Leggi su vesuvius

(Di martedì 14 dicembre 2021) Tim ha deciso di ridurre iper i propri utenti in vista di. Andiamo a vederegli utenti potrannolo. L’operatore telefonico italiano mette unadisotto l’albero (via Screenshot)Al termine del mese di novembre, Tim ha comunicato le rimodulazioni ai suoi utenti, che hanno visto le proprie tariffe mensili essere aumentate rispetto lo scorso anno. Stavolta l’operatore ha previsto degli extra per quelle ricaricabili legate alla portabilità del numero. Però le rimodulazioni non sempre riguardano l’aumento di prezzi. Infatti in alcuni casi l’operatore blu tende anche a favorire gli utenti, con degli sconti sulle tariffe. Andiamo quindi a vedereattivare gli sconti nel periodo ...