Questo video non mostra «il popolo che si ribella» al green pass (Di martedì 14 dicembre 2021) Lunedì 13 dicembre 2021 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra diversi agenti delle forze dell’ordine arretrare in seguito a degli scontri con dei manifestanti. Le immagini sono accompagnate da questa scritta in sovraimpressione: «Francia, scene di guerre civile. Scontro con la polizia, con il popolo che si ribella a Macron e al green pass. La polizia costretta ad arretrare perché sopraffatta dalla folla inferocita». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Le immagini sono state girate in Francia, ma non a dicembre 2021 e non mostrano una protesta contro il green pass. Il video oggetto di verifica risale in realtà al 28 novembre 2020 e mostra un momento di ... Leggi su facta.news (Di martedì 14 dicembre 2021) Lunedì 13 dicembre 2021 su Facebook è stato pubblicato unchediversi agenti delle forze dell’ordine arretrare in seguito a degli scontri con dei manifestanti. Le immagini sono accompagnate da questa scritta in sovraimpressione: «Francia, scene di guerre civile. Scontro con la polizia, con ilche sia Macron e al. La polizia costretta ad arretrare perché sopraffatta dalla folla inferocita». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Le immagini sono state girate in Francia, ma non a dicembre 2021 e nonno una protesta contro il. Iloggetto di verifica risale in realtà al 28 novembre 2020 eun momento di ...

Ultime Notizie dalla rete : Questo video Diretta Udinese Crotone/ Streaming video tv: ritorna Modesto (Coppa Italia) Di conseguenza, sarà possibile seguire questo incontro anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Mediaset Play.

Diretta Vef Riga Treviso/ Streaming video Rai: per gli ottavi di Champions League! ...circa i temi principali che sono legati a questo pomeriggio. Diretta/ Falco Szombathely Treviso (risultato finale 81 - 80) non basta un ottimo Akele DIRETTA VEF RIGA TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME ...

Xiaomi 12 Ultra: rifatevi gli occhi con questo concept (VIDEO) Telefonino.net Apple TV+ arriva su Sky Q L’app e il servizio di streaming video della Mela si uniscono ai servizi concorrenti ... Se volete approfondire su Sky Q potete leggere a questo indirizzo, dove in uno speciale abbiamo dettagliato il ...

Quattro trasporti eccezionali e un idiota in sella a una supersportiva [VIDEO VIRALE] Di video con motociclisti che fanno cretinate è pieno il web e non ci stancheremo mai di ripetere che se a volte proponiamo questo tipo di clip non è per dare visibilità, ma per far prendere coscienza ...

