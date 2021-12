Omicron, l'Oms: «Si diffonde a velocità mai vista, sarà dominante in Europa». Francia blinda le frontiere con la Gran Bretagna (Di martedì 14 dicembre 2021) «Penso che siamo di fronte a uno tsunami di contagi nel mondo, sia per Delta (la variante dominante negli ultimi mesi) sia per Omicron»: così la responsabile tecnica per la... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 14 dicembre 2021) «Penso che siamo di fronte a uno tsunami di contagi nel mondo, sia per Delta (la variantenegli ultimi mesi) sia per»: così la responsabile tecnica per la...

