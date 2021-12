Napoli | quindicenne muore dopo un pranzo con il sushi

Advertising

bassairpinia : Napoli, in comunità un quindicenne ed un sedicenne ritenuti gravemente indiziati del reato di tentato omicidio ag… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli quindicenne

TG La7

La famiglia ha sporto denuncia, la procura diha iscritto nel registro degli indagati il proprietario del ristorante etnico, di nazionalità cinese, e il medico di base di Luca, 61 anni, che ......e gli amici del: un ragazzo benvoluto da tutti. In sua memoria è stato esposto anche uno striscione con la scritta: Ciao, piccolo Luca" in occasione della partita di calcio- ...Saranno i risultati dell'autopsia a fare luce sulle cause della morte sulla quale sta indagando la Procura di Napoli che contesta a un ristoratore di nazionalità cinese e a un medico di base il reato ...Nelle ore successive, la sua situazione si è aggravata. Ha iniziato a mangiare una delle specialità della casa, lì in un ristorante del Vomero, quando ha cominciato ad avvertire una forma di malessere ...