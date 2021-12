Il burro della Latteria Montana di Scalve alla trasmissione “I fatti vostri” (Di martedì 14 dicembre 2021) Vilminore di Scalve. Il burro di montagna prodotto dalla Latteria Montana di Scalve è stato il protagonista della puntata di lunedì mattina della trasmissione “I fatti vostri”, in onda su Rai 2. In collegamento con la conduttrice Anna Falchi, il produttore associato a Coldiretti Bergamo Lorenzo Bruschi ha spiegato come nasce questo prodotto tipico delle valli bergamasche, utilizzando alcuni attrezzi antichi come la ramina, la zangola manuale e gli stampi in legno decorato. Un tuffo nel passato per far conoscere le peculiarità di un prodotto molto utilizzato in cucina. “Il burro è uno dei fiori all’occhiello della nostra tradizione casearia – sottolinea Coldiretti ... Leggi su bergamonews (Di martedì 14 dicembre 2021) Vilminore di. Ildi montagna prodotto ddiè stato il protagonistapuntata di lunedì mattina“I”, in onda su Rai 2. In collegamento con la conduttrice Anna Falchi, il produttore associato a Coldiretti Bergamo Lorenzo Bruschi ha spiegato come nasce questo prodotto tipico delle valli bergamasche, utilizzando alcuni attrezzi antichi come la ramina, la zangola manuale e gli stampi in legno decorato. Un tuffo nel passato per far conoscere le peculiarità di un prodotto molto utilizzato in cucina. “Ilè uno dei fiori all’occhiellonostra tradizione casearia – sottolinea Coldiretti ...

Advertising

LukeDuke1268 : @OggiEvoMedio su toast imburrato, rigorosamante burro salato della Normandia... ?? - one_draco : @Bara__22 @cotechino3 In tooo culo tuo te lo da il colpo palla di burro, posta una foto della coniata troja Elio co… - SabMusicIsLife : RT @jungkookieloveu: - Tae e Jimin si starebbero ubriacando di Burro Birra ai Tre Manici di Scopa e Yoongi sarebbe lì,accoccolato sul divan… - Montanaro601 : @Bigwednesday58 @Giusepp40382931 In effetti gli spatzle bianchi conditi con formaggio burro e salvia potrebbero ass… - R171470884 : RT @AndreaComando: Buongiorno! È l'ora della colazione: per il padrone ottimi biscotti al burro calati nel cioccolato, per voi biscotti r… -