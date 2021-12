Grande Fratello Vip, Ambra Lombardo su Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’ex gieffina Ambra Lombardo si è espressa in merito al chiacchierato triangolo amoroso nato tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. GF Vip, Ambra Lombardo: “Per Alex e Delia l’infedeltà è un’abitudine. Soleil non è una martire” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’ex gieffinasi è espressa in merito al chiacchierato triangolo amoroso nato tra. GF Vip,: “Perl’infedeltà è un’abitudine.non è una martire” su Donne Magazine.

Advertising

wxndevlust : ma edoardo non ce l'ha un fratello o una sorella più grande chiedo x un'amica #ilcollegio - Ludwiga_8 : RT @Giovannid_22: Se al Grande Fratello sembrano normali due regie bloccate su Soleil da sola in stanza che si mette le creme e il pigiama… - isalucedifronzo : RT @Giovannid_22: Se al Grande Fratello sembrano normali due regie bloccate su Soleil da sola in stanza che si mette le creme e il pigiama… - sondagg_gfvip : @bvtt3rflv @lilcloudym Vabene tutto, ma sono nella casa del grande fratello, di cosa dovrebbero parlare se non dell… - elafashionable : RT @Giovannid_22: Se al Grande Fratello sembrano normali due regie bloccate su Soleil da sola in stanza che si mette le creme e il pigiama… -