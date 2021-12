Elisa ha il Covid: non sarà in studio a Sanremo Giovani (Di martedì 14 dicembre 2021) Elisa ha il Covid, è risultata positiva al tampone, e per questo non sarà presente a Sanremo Giovani. Ad annunciarlo Amadeus, durante la conferenza stampa per Sanremo Giovani, in onda il 15 dicembre sera su Rai1. Il presentatore ha poi spiegato che se dovesse accadere che ci sia un positivo tra i big durante la settimana del Festival “come l’anno scorso per Irama, non ci saranno squalifiche, ma andrà in onda il video delle prove generali”. Sanremo 2022: l’ultima di Amadeus conduttore Nel corso della conferenza Amadeus, che sarà conduttore per la terza volta, ha confermato che sarà anche la sua ultima (“Per me non ce ne sarà un’altra, lo dico tutti gli anni ma da interista direi che mi fermo al ... Leggi su dilei (Di martedì 14 dicembre 2021)ha il, è risultata positiva al tampone, e per questo nonpresente a. Ad annunciarlo Amadeus, durante la conferenza stampa per, in onda il 15 dicembre sera su Rai1. Il presentatore ha poi spiegato che se dovesse accadere che ci sia un positivo tra i big durante la settimana del Festival “come l’anno scorso per Irama, non ci saranno squalifiche, ma andrà in onda il video delle prove generali”.2022: l’ultima di Amadeus conduttore Nel corso della conferenza Amadeus, checonduttore per la terza volta, ha confermato cheanche la sua ultima (“Per me non ce neun’altra, lo dico tutti gli anni ma da interista direi che mi fermo al ...

