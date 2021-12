Calhanoglu sprinta su Barella e si prende la palma di migliore in Inter-Cagliari

Leggi su intermagazine

(Di martedì 14 dicembre 2021) Hakanin campo diper i tifosi nerazzurri È Hakanilin campo diper i tifosi nerazzurri che hanno votato il numero 20 nerazzurro nel consueto sondaggio post partita proposto dal clubista attraverso i suoi profili social. Il numero 20 ha raccolto il 40,1% delle preferenze grazie al suo sesto gol in campionato, una perla da fuori area, all’incrocio. E, come sempre, anche l’assist: da calcio da fermo, con il solito corner perfetto. Alle sue spalle Nicolòcon il 33,2%, che inizia la partita contro la sua ex squadra all’arrembaggio, cercando la conclusione vincente più volte. Dipinge due assist meravigliosi, per Sanchez e Lautaro. ...