Bocciato per tre volte si presenta all'esame per la patente con auricolari e microcamere: condannati anche i 'suggeritori' (Di martedì 14 dicembre 2021) MONTELABBATE - Bocciato per tre volte all'esame di scuola guida , si era ripresentato con uno smartwatch, auricolari e l'attrezzatura da 007 per poter superare il test. Prova immacolata, ma gli agenti ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 14 dicembre 2021) MONTELABBATE -per treall'di scuola guida , si era rito con uno smartwatch,e l'attrezzatura da 007 per poter superare il test. Prova immacolata, ma gli agenti ...

Advertising

lalaauro : E quando nella s2 di un profe il nuovo ragazzo di simo balestra, ingaggiato per far ingelosire ferro sarà pinu di m… - woopakosu : @mmntovivi io letteralmente che mi preparo 1 settimana intera per un esame e vengo bocciato + ratio - elena_mattei : @forumJuventus C’era Emre Can che per me avrebbe fatto bene in quella squadra ma lui lo ha bocciato - dayflyer : RT @giuliogaia: @MarcoRizzoPC Nessuno si è accorto che in US l'obbligo vaccinale per i lavoratori dipendenti voluto da Biden è stato boccia… - lupogrigio111 : RT @giuliogaia: @GiorgiaMeloni @RudyGiuliani @Atreju2021 In US l'obbligo vaccinale per i lavoratori dipendenti voluto da Biden è stato bocc… -