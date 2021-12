Aumenta il numero dei Campioni di Sanremo 2022: novità e sorprese da Amadeus (Di martedì 14 dicembre 2021) Non più 24 ma 25 Campioni in gara al Festival di Sanremo 2022. Lo annuncia Amadeus nella conferenza stampa dedicata ai Giovani e proprio a loro riserva un regalo. Non più 2 ma 3 saranno i cantanti di Sanremo Giovani che avranno accesso al Festival della Canzone Italiana tra i Campioni/Big in gara. Amadeus, da direttore artistico, ha infatti deciso di portare con sé al Festival di febbraio tutto il podio. Saranno quindi 3, non 2, coloro che si aggiungeranno ai 22 Campioni già comunicati. In totale ci saranno 25 Big al Festival, uno in più rispetto alle previsioni. Dei 12 finalisti di Sanremo Giovani 2021, quindi, 9 verranno eliminati ma ben 3 nomi avranno accesso alla gara ufficiale del Festival di Sanremo, nella ... Leggi su optimagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) Non più 24 ma 25in gara al Festival di. Lo annuncianella conferenza stampa dedicata ai Giovani e proprio a loro riserva un regalo. Non più 2 ma 3 saranno i cantanti diGiovani che avranno accesso al Festival della Canzone Italiana tra i/Big in gara., da direttore artistico, ha infatti deciso di portare con sé al Festival di febbraio tutto il podio. Saranno quindi 3, non 2, coloro che si aggiungeranno ai 22già comunicati. In totale ci saranno 25 Big al Festival, uno in più rispetto alle previsioni. Dei 12 finalisti diGiovani 2021, quindi, 9 verranno eliminati ma ben 3 nomi avranno accesso alla gara ufficiale del Festival di, nella ...

Advertising

Alice160383 : RT @giorgiogilestro: Il disegno spiega perché è importante monitorare le varianti. Delta cresce a un ritmo più lento di omicron (circa 3-4… - samanthap_89 : Amadeus che piano piano aumenta il numero dei cantanti in gara: #Sanremo2022 - ANTOALCA3000 : @Skysurfer72 @tiramolla2005 Beh allora il tuo numero due e la spiegazione giusta. Lui vive con la differenza follow… - DorboMarimba : @1WinstonSmith1 Avranno fatto i conti e sanno che quel numero anche se aumenta riusciranno a contenerlo, in effetti… - cicciojumped3 : RT @SimoneCristao: Con anche #Leao che si ferma con un infortunio 'in trasformazione' aumenta il numero degli infortunati (soprattutto musc… -