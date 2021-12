Ultime Notizie Roma del 13-12-2021 ore 18:10 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno secondo il monitoraggio quotidiano dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in auto regioni sale la percentuale di posti nelle terapie Intensive preoccupati da parte di pazienti covid nella provincia autonoma di Trento la percentuale arriva al 20% nelle Marche al 14% nel Lazio il 12 in Piemonte Umbria al 8% in Campania e Sicilia Toscana al 6% il tasso occupazione scienze invece in Calabria al 11% in Liguria il 12 e Bolzano al 19% restano stabili Oltre la soglia del 10% Friuli Venezia Giulia 15% in Veneto 13 % invece le regioni il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti in aria medica o non critica da parte dei pazienti covid durata della pubblica amministrazione di Bolzano al 18% della Calabria il 17% della pubblica amministrazione di Trento al 16% Emilia ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno secondo il monitoraggio quotidiano dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in auto regioni sale la percentuale di posti nelle terapie Intensive preoccupati da parte di pazienti covid nella provincia autonoma di Trento la percentuale arriva al 20% nelle Marche al 14% nel Lazio il 12 in Piemonte Umbria al 8% in Campania e Sicilia Toscana al 6% il tasso occupazione scienze invece in Calabria al 11% in Liguria il 12 e Bolzano al 19% restano stabili Oltre la soglia del 10% Friuli Venezia Giulia 15% in Veneto 13 % invece le regioni il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti in aria medica o non critica da parte dei pazienti covid durata della pubblica amministrazione di Bolzano al 18% della Calabria il 17% della pubblica amministrazione di Trento al 16% Emilia ...

Advertising

Corriere : Vaccino, via alle prenotazioni per i bambini. Il ministero: «Niente green pass per gli under 11» - Agenzia_Ansa : 'Nelle ultime due settimane abbiamo ottenuto circa 390mila nuovi vaccinati'. Lo ha detto Nino Cartabellotta, presid… - cronacadiroma : I fatti in zona Quadraro #ultime-notizie - tempostretto : Un nuovo articolo: (Acr Messina, c'è un'offerta per cedere la società) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultim… - cremaonline : #Crema: asili nido e prima infanzia, l’arrivo di #santaLucia clicca il link per i dettagli -