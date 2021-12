Schianto tra due auto | fidanzati muoiono a 29 e 34 anni Tre feriti | uno è gravissimo

(Di lunedì 13 dicembre 2021) È pesante il bilancio dell’incidente avvenuto domenica 12 dicembre, intorno alle 17.30 sul cavalcavia ferroviario di Nogarè a Crocetta del Montello, in provincia di Treviso in Veneto. Lungo la Feltrina il terribiletra una Skoda e una Nissan Qashqai. Due morti e tre, di cui uno. Le vittime viaggiavano sulla Skoda: lui, 34, di Trento, lei 29, di Belluno. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Montebellluna, il soccorso del Suem 118, i carabinieri che dovranno occuparsi di ricostruire la dinamica e la protezione civile per favorire la circolazione del traffico nelle vie secondarie. Un’ambulanza ha trasportato un terzo ferito, un uomo del 1978 di origini macedoni che viaggiava a bordo della Nissan Qashqai, in una piazzola di Onigo e da lì è stato ...

