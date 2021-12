No vax: indirizzo casa Draghi pubblicato su Telegram. Black list di politici e virologi (Di lunedì 13 dicembre 2021) A prendere di mira il premier sono gli organizzatori di un gruppo di no vax che hanno condiviso alcuni suoi dati sensibili, come l’indirizzo di casa, L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 13 dicembre 2021) A prendere di mira il premier sono gli organizzatori di un gruppo di no vax che hanno condiviso alcuni suoi dati sensibili, come l’di, L'articolo proviene da Firenze Post.

