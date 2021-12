Napoli che succede? Il crollo azzurro fa paura (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Napoli è in caduta libera da tre giornate, dopo gli infortuni ai tre tenori la squadra di Spalletti ha perso punti e la prima posizione in classifica “Si è rotto il Napoli” così titola la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna. Un crollo, dopo la sconfitta contro l’Empoli, che fa quasi paura. Dopo la bellissima vittoria contro la Lazio, Spalletti e i suoi ragazzi hanno raccolto un solo punto, contro il Sassuolo, nelle ultime tre gare. E’ anche vero che i tanti e continui infortuni, in questo periodo, non stanno aiutando gli azzurri e la squadra sta risentendo anche del doppio impegno. In classifica ora i partenopei sono passati dalla prima posizione alla quarta , ora c’è da guardarsi anche le spalle perché la Fiorentina ora come ora fa paura. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ilè in caduta libera da tre giornate, dopo gli infortuni ai tre tenori la squadra di Spalletti ha perso punti e la prima posizione in classifica “Si è rotto il” così titola la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna. Un, dopo la sconfitta contro l’Empoli, che fa quasi. Dopo la bellissima vittoria contro la Lazio, Spalletti e i suoi ragazzi hanno raccolto un solo punto, contro il Sassuolo, nelle ultime tre gare. E’ anche vero che i tanti e continui infortuni, in questo periodo, non stanno aiutando gli azzurri e la squadra sta risentendo anche del doppio impegno. In classifica ora i partenopei sono passati dalla prima posizione alla quarta , ora c’è da guardarsi anche le spalle perché la Fiorentina ora come ora fa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

