IX edizione Vincenzo Crocitti | tra i premiati regista Valentina Galdi

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 13 dicembre 2021) di Erika Noschese Si è conclusa nei giorni scorsi la IXdel premioche ha visto, tra le novità di quest’anno, la sezione “The Special vince Award- Moraldo Rossi” per registi, sceneggiatori e scrittori Emergenti. Si tratta di un importante premio internazionale: l’autore e direttore Francesco Fiumarella e il Comitato Direttivo del “PremioInternational” assegnano riconoscimenti a decine di artisti ed intellettuali tra Esordienti, Emergenti, In Carriera (anche per la sezione estero) e i prestigiosi premi “Alla Carriera” destinati a volti noti e personalità che nel tempo si sono distinti per la loro attività nel mondo della cultura, dell’arte, del Cinema, Tv, giornalismo, musica, sport, web, danza, sport ecc. Quest’anno, tra i, anche ...