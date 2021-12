Emergenza covid? Niente Quirinale per Draghi (Di lunedì 13 dicembre 2021) – Da quasi due anni l’Italia è in stato d’Emergenza a causa del covid. La gente è talmente spaventata che accetta senza fiatare misure che si reggono soltanto con la dichiarazione di stato d’Emergenza. Ma l’Emergenza può durare mesi o anni? A rigor di logica no. Se è Emergenza, a un certo punto se ne esce, vivi oppure con le ossa rotte. Adesso però i politici superano ogni logica e calpestano quel poco di libertà e di democrazia che sopravvivono nel nostro povero paese facendo dipendere lo stato di Emergenza non dalla situazione sanitaria ma dalla opportunità politica di eleggere Draghi presidente della repubblica, oppure di lasciarlo impegnato a fare il capo del governo. Tradotto in linguaggio comune, il problema è che, se si proroga lo stato di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 dicembre 2021) – Da quasi due anni l’Italia è in stato d’a causa del. La gente è talmente spaventata che accetta senza fiatare misure che si reggono soltanto con la dichiarazione di stato d’. Ma l’può durare mesi o anni? A rigor di logica no. Se è, a un certo punto se ne esce, vivi oppure con le ossa rotte. Adesso però i politici superano ogni logica e calpestano quel poco di libertà e di democrazia che sopravvivono nel nostro povero paese facendo dipendere lo stato dinon dalla situazione sanitaria ma dalla opportunità politica di eleggerepresidente della repubblica, oppure di lasciarlo impegnato a fare il capo del governo. Tradotto in linguaggio comune, il problema è che, se si proroga lo stato di ...

