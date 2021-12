Dopo ‘quel’ 12 dicembre. (Di lunedì 13 dicembre 2021) di Clemente Luciano. Erano le 16:37 di “quel” 12 dicembre 1969, quando dentro la Banca Nazionale dell’Agricoltura di Milano, scoppiò una bomba che fece 17 morti e 88 feriti: la scena che videro i primi soccorritori fu raccapricciante: un enorme buco al centro della sala, devastazione dappertutto, morti e corpi orrendamente mutilati, grida e lamenti Leggi su freeskipper (Di lunedì 13 dicembre 2021) di Clemente Luciano. Erano le 16:37 di “quel” 121969, quando dentro la Banca Nazionale dell’Agricoltura di Milano, scoppiò una bomba che fece 17 morti e 88 feriti: la scena che videro i primi soccorritori fu raccapricciante: un enorme buco al centro della sala, devastazione dappertutto, morti e corpi orrendamente mutilati, grida e lamenti

Advertising

pietroraffa : Hamilton che si congratula con Verstappen dopo aver appena perso il mondiale, e in quel modo, è un'immagine belliss… - FcInterNewsit : ?? Era il 24 ottobre. Dopo quel Inter-Juventus #Dumfries non si è abbattuto e si è preso in meno di due mesi l'Inter… - Inter : ?? | CORNER Dopo quel gol dalla bandierina non crediamo ai nostri occhi ?? @hakanc10 Powered by @DigitalBitsOrg… - scrittricesgram : RT @an3278912: Vallo a spiegare alla gente 'normale' cosa vuol dire quel sorriso dopo una sua notifica... - freeskipperIT : Dopo 'quel' 12 dicembre. -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo ‘quel’ L'inferno di Ravanusa: “Quella vampata viola, poi è crollato tutto” La Repubblica