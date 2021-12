Dal capocannoniere Haller alla classe di Antony: l’Ajax di Ten Hag avvisa l’Inter (Di lunedì 13 dicembre 2021) Come gioca l’Ajax, avversario dell’Inter in Champions League. La formazione tipo, modulo e i segreti di Ten HagAl sorteggio di Nyon, l’Inter ha pescato l’Ajax. Una sfida affascinante, dal grande gusto storico. I Lancieri sono un avversario sicuramente ostico, da prendere sempre con le molle. La filosofia del club olandese non è mai cambiata nel corso degli anni: giovani (anche se nelle ultime annate qualcosa sotto questo punto di vista è cambiato) e calcio offensivo. alla guida dell’Ajax c’è ancora Ten Hag, rimasto nonostante i richiami dall’estero. Il suo Ajax, appena qualche anno fa, arrivò in semifinale di Champions League, eliminando la Juventus ai quarti di finale. La formazione olandese è seconda in campionato in questo momento, a -1 dal PSV Eindhoven, ma ha vinto il suo girone ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Come gioca, avversario delin Champions League. La formazione tipo, modulo e i segreti di Ten HagAl sorteggio di Nyon,ha pescato. Una sfida affascinante, dal grande gusto storico. I Lancieri sono un avversario sicuramente ostico, da prendere sempre con le molle. La filosofia del club olandese non è mai cambiata nel corso degli anni: giovani (anche se nelle ultime annate qualcosa sotto questo punto di vista è cambiato) e calcio offensivo.guida delc’è ancora Ten Hag, rimasto nonostante i richiami dall’estero. Il suo Ajax, appena qualche anno fa, arrivò in semifinale di Champions League, eliminando la Juventus ai quarti di finale. La formazione olandese è seconda in campionato in questo momento, a -1 dal PSV Eindhoven, ma ha vinto il suo girone ...

