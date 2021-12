Covid Toscana, il bollettino del 13 dicembre: 703 positivi. I dati comune per comune (Di lunedì 13 dicembre 2021) Firenze, 13 dicembre 2021 - Sono 703 i nuovi positivi al Covid individuati in Toscana nell'ultimo giorno, come riporta su Telegram il presidente della Regione Toscana , Eugenio Giani . I test ... Leggi su lanazione (Di lunedì 13 dicembre 2021) Firenze, 132021 - Sono 703 i nuovialindividuati innell'ultimo giorno, come riporta su Telegram il presidente della Regione, Eugenio Giani . I test ...

Advertising

Radio1Rai : ??#Covid Sale la percentuale di posti occupati nelle #terapieintensive in 8 regioni: Marche, Lazio, Piemonte, Umbria… - rtl1025 : ?? In 8 regioni sale la percentuale di posti nelle #terapie intensive occupati da pazienti #Covid: nella Provincia a… - consumatorirt : RT @ReteUrp: Vaccino Covid per bambini, il 10 dicembre si apre il portale per prenotare negli hub - Marcot2274 : RT @qn_lanazione: I dati di oggi #13dicembre sul Covid in Toscana - lifestyleblogit : Covid oggi Toscana, 703 contagi: bollettino 13 dicembre - -