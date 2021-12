Champions League: la Juventus pesca lo Sporting Lisbona, ostacolo Ajax per l'Inter (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Juventus pesca lo Sporting Lisbona, ostacolo olandese per l’Inter che trova l’Ajax. Questo il responso del sorteggio di Nyon, il quale ha stilato il tabellone della seconda fase di una Champions League che per la prima... Leggi su europa.today (Di lunedì 13 dicembre 2021) Laloolandese per l’che trova l’. Questo il responso del sorteggio di Nyon, il quale ha stilato il tabellone della seconda fase di unache per la prima...

Advertising

sportbible : Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo in the Champions League - SkySport : ?? CHAMPIONS LEAGUE ?? Gli ottavi di finale: ? REAL MADRID – BENFICA VILLARREAL – MAN CITY ATLETICO – BAYERN MONACO S… - GiovaAlbanese : Fabio #Miretti, esaltato dalla doppia convocazione in prima squadra con tanto di esordio in Champions League, firma… - Federico_FR24 : Qua ho raccontato di come Rúben Amorim ha cambiato lo Sporting, prossimo avversario della Juve in Champions League. - syedjr_ : RT @sportbible: Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo in the Champions League -