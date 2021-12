Anticipazioni Amici 21 del 12 12 2021 | ospiti Fedez e Alessandra Amoroso | gli esiti delle sfide e la classifica dei cantanti

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ieri sera è stata registrata una nuova puntata dello speciale di21 che verrà trasmesso domenica 19 dicembre su Canale 5. Dal profilo TwitterNews eccovi ledi ciò che è successo:Pio e Amedeo, Deddy, Briga,. In studio non c’erano né Christian, né Mattia, né Crytical. Alex ha vinto la sfida. Cristiano ha fatto due, una voluta dalla Peparini e una da Todaro, e le ha vinte tutte e due. Questa ladeistilata da: 1 Alex 9 2 Luigi 8.5 3 Aisha 8 3 Lda 8 4 Sissi 7.5 5 Nicol 7 6 Rea 6.5ha cantato Sapore con un balletto fatto da Carola, Dario e Cristiano. Cosmery è entrata per riconfermare la ...

Svelate le anticipazioni della prossima puntata del talent. Leggi anche > Fedez ad Amici, lo spoiler Fedez dice di non voler spoilerare nulla, ma di fatto sembra essere proprio nel corridoio e nell'atrio di Amici.