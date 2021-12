Travolto da un' auto pirata | 68enne muore a Cagliari

(Di domenica 12 dicembre 2021) Un uomo 68 anni è statoe ucciso da un'questa mattina a. L'incidente è avvenuto in via Bacaredda alle 7. La dinamica non è ancora chiara, sul posto per i rilievi sono ...

Da quanto si apprende, l'uomo stava attraversando la strada quando è stato travolto da un'auto bianca. Il conducente, dopo l'impatto non si è fermato per soccorrere il 68enne e si è allontanato.