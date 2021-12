Sonic Frontiers | rivelata la trama

(Di domenica 12 dicembre 2021) Recentemente gli amanti del riccio blu hanno potuto gustarsi il trailer della sua nuova avventura, ma lasciamo che a parlare sia ladiPare che il trailer della nuova avventura del mitico riccio blu di casa SEGA, ovvero, sia stato un po’ troppo parsimonioso in fatto di notizie. Ma ora, per fortuna, la storia di questo nuovissimo capitolo è stata ufficialmente svelata. Procediamo dunque con un po’ di ordine!: indovina chi viene a rompere le uova nel paniere? Ladel gioco è stata dunque scritta da Ian Flynn, la stessa persona dietro il fumetto omonimo dedicato al riccio più veloce di sempre a partire dai tempi del Mega Drive. E ovviamente è tornata la nemesi di sempre! Se Super Mario ha ...

