Salto con gli sci, Klingenthal 2021: trionfa Kobayashi, Bresadola chiude 30° (Di domenica 12 dicembre 2021) Ryoyu Kobayashi s’impone in quel di Klingenthal nel Salto con gli sci. Il giapponese, tornato a gareggiare dopo aver contratto il Covid-19, centra la seconda vittoria in stagione. Giornata perfetta che lo ha visto imporsi in entrambe le serie, cancellando le incertezze avute in Gara 1 ieri. Alle sue spalle ben cinque norvegesi. I due sul podio sono Daniel Andre Tande e Marius Lindvik. Gli altri corrispondono invece ai nomi di Johnsson, Granerud e Fofang. A completare la Top 10 Prevc, Schmid, Kobayashi e Aschenwald. Assente invece Kamil Stoch, terzo nella giornata di ieri ma fermato da una sinusite. Per quanto riguarda gli azzurri, le notizie che arrivano sono positive. Giovanni Bresadola ha infatti concluso in 30^ posizione. Il classe 2001 ha dato seguito alla buona prestazione di 24 ore prima e, per ... Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) Ryoyus’impone in quel dinelcon gli sci. Il giapponese, tornato a gareggiare dopo aver contratto il Covid-19, centra la seconda vittoria in stagione. Giornata perfetta che lo ha visto imporsi in entrambe le serie, cancellando le incertezze avute in Gara 1 ieri. Alle sue spalle ben cinque norvegesi. I due sul podio sono Daniel Andre Tande e Marius Lindvik. Gli altri corrispondono invece ai nomi di Johnsson, Granerud e Fofang. A completare la Top 10 Prevc, Schmid,e Aschenwald. Assente invece Kamil Stoch, terzo nella giornata di ieri ma fermato da una sinusite. Per quanto riguarda gli azzurri, le notizie che arrivano sono positive. Giovanniha infatti concluso in 30^ posizione. Il classe 2001 ha dato seguito alla buona prestazione di 24 ore prima e, per ...

