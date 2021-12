Log4Shell, allarme rosso dell’Agenzia cyber. Tutti i dettagli (Di domenica 12 dicembre 2021) Un primo banco di prova per l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale guidata da Roberto Baldoni. Si chiama Log4Shell ed è una vulnerabilità critica che in queste ore sta mettendo in allerta big tech e governi. Attacca il modulo open source di Apache Project, cuore della maggior parte delle applicazioni ospitate dai server di tutto il mondo, e può innescare un pericoloso effetto a catena. A lanciare l’allarme in Italia è l’Acn con un comunicato che invita alla prudenza e parla di “una vasta e diversificata superficie di attacco sulla totalità della rete internet”. “I tecnici dell’Agenzia per la cybersicurezza Nazionale, in costante contatto con le omologhe agenzie europee ed internazionali, raccomandano, vista la pericolosita? della vulnerabilita?, di ridurre al minimo la sua esposizione su internet ... Leggi su formiche (Di domenica 12 dicembre 2021) Un primo banco di prova per l’Agenzia per lasicurezza nazionale guidata da Roberto Baldoni. Si chiamaed è una vulnerabilità critica che in queste ore sta mettendo in allerta big tech e governi. Attacca il modulo open source di Apache Project, cuore della maggior parte delle applicazioni ospitate dai server di tutto il mondo, e può innescare un pericoloso effetto a catena. A lanciare l’in Italia è l’Acn con un comunicato che invita alla prudenza e parla di “una vasta e diversificata superficie di attacco sulla totalità della rete internet”. “I tecniciper lasicurezza Nazionale, in costante contatto con le omologhe agenzie europee ed internazionali, raccomandano, vista la pericolosita? della vulnerabilita?, di ridurre al minimo la sua esposizione su internet ...

