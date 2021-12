LIVE Cremona-Virtus Bologna 15-22, Serie A basket in DIRETTA: +7 Segafredoal termine del primo quarto! (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-24 Piazzato di Tessitori. INIZIA IL SECONDO quarto! FINISCE IL primo quarto! 15-22 TRIPLA di Alexander, 1’09” per chiudere il primo quarto, 2-2 i falli. 15-19 Ancora Sanogo a lottare sotto canestro e a metterne altri due. 13-19 Sanogo si appoggia al vetro. 11-19 Teodosic pesca Belinelli sotto canestro per l’appoggio al vetro che vale il +8. Time out Cremona. 11-17 Piazzato di Weems. 11-15 Due liberi di Sanogo. 9-15 TRIPLA di Teodosic. 9-12 Persa di Bologna e schiacciata di Sanogo in contropiede. 7-12 Tinkle dal post basso. 5-12 Altra persa di Cremona e schiacciata di Alinegovic in transizione, 5’37” sul cronometro del primo quarto. 5-10 Cournooh in penetrazione. 3-10 ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-24 Piazzato di Tessitori. INIZIA IL SECONDOFINISCE IL15-22 TRIPLA di Alexander, 1’09” per chiudere ilquarto, 2-2 i falli. 15-19 Ancora Sanogo a lottare sotto canestro e a metterne altri due. 13-19 Sanogo si appoggia al vetro. 11-19 Teodosic pesca Belinelli sotto canestro per l’appoggio al vetro che vale il +8. Time out. 11-17 Piazzato di Weems. 11-15 Due liberi di Sanogo. 9-15 TRIPLA di Teodosic. 9-12 Persa die schiacciata di Sanogo in contropiede. 7-12 Tinkle dal post basso. 5-12 Altra persa die schiacciata di Alinegovic in transizione, 5’37” sul cronometro delquarto. 5-10 Cournooh in penetrazione. 3-10 ...

Virtusbo : ?? LIVE dal PalaRadi di Cremona Quintetto #Virtus: Pajola, Teodosic, Weems, Alibegovic, Jaiteh Cremona-Virtus Segaf… - zazoomblog : LIVE Cremona-Virtus Bologna Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Cremona-Virtus #Bologna… - infoitsport : SERIE B LIVE! Il Crotone perde a Cremona: Pecchia vola al quarto posto - ch24news : RT @BCMestre1958: Turno infrasettimanale per il Gemini Basket Club Mestre di scena a Cremona a casa della Juvi. Pbp live qui dalle 18 Forza… - BCMestre1958 : Turno infrasettimanale per il Gemini Basket Club Mestre di scena a Cremona a casa della Juvi. Pbp live qui dalle 18 Forza biancorossi -