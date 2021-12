Ligue 1, il Reims supera il St.Etienne 2-0 (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Reims supera in casa il St.Etienne per 2-0 nella gara valida per 18/ma giornata di Ligue 1. A segno Tourè e Mbuku. Ospiti in 10 dal 45? per il cartellino rosso a Bouanga. I Verdi della Loira restano fanalino di coda con 12 punti mentre il Reims sale a 22 punti. Leggi su footdata (Di domenica 12 dicembre 2021) Ilin casa il St.per 2-0 nella gara valida per 18/ma giornata di1. A segno Tourè e Mbuku. Ospiti in 10 dal 45? per il cartellino rosso a Bouanga. I Verdi della Loira restano fanalino di coda con 12 punti mentre ilsale a 22 punti.

