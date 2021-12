Giannis più Middleton, i Bucks sbancano il Garden. Knicks in crisi (Di domenica 12 dicembre 2021) Milwaukee trionfa al Madison Square Garden 112 - 97 ed infligge ai New York Knicks la 7ª sconfitta nelle ultime 9 giocate. Una vittoria che non lascia troppo spazio ad interpretazioni e che certifica ... Leggi su gazzetta (Di domenica 12 dicembre 2021) Milwaukee trionfa al Madison Square112 - 97 ed infligge ai New Yorkla 7ª sconfitta nelle ultime 9 giocate. Una vittoria che non lascia troppo spazio ad interpretazioni e che certifica ...

Advertising

Gazzetta_it : RT @Gazzetta_NBA: Giannis più Middleton, i Bucks sbancano il Garden. Knicks in crisi #Nba - Gazzetta_NBA : Giannis più Middleton, i Bucks sbancano il Garden. Knicks in crisi #Nba - fra_sempru : @stuani89 @ElTrenza93 occhio che è volume, non efficienza, ha comunque giocato più di Giannis mi sembra - fra_sempru : @MarcoLai_23 (I kg deve metterli anche per fare il 4)Per me in questo basket il 4 è il ruolo che impatta di più in… - bball_evo : NBA ???? - Giannis stanotte: 27 punti, in 27 minuti nel giorno del suo 27° compleanno più questa roba alla Mila Hazuk… -

Ultime Notizie dalla rete : Giannis più Giannis più Middleton, i Bucks sbancano il Garden. Knicks in crisi Milwaukee trionfa al Madison Square Garden 112 - 97 ed infligge ai New York Knicks la 7ª sconfitta nelle ultime 9 giocate. Una vittoria che non lascia troppo spazio ad interpretazioni e che certifica ...

NBA Sundays, New York - Milwaukee 97 - 112: i Bucks domano il Garden e Grimes I Bucks sbagliano più di una volta dei tiri ad alta percentuale per ammazzare la partita, ma con la ... Il rientro in campo di Giannis coincide immediatamente con il gioco da tre punti che vale il +19 , ...

Giannis più Middleton, i Bucks sbancano il Garden. Knicks in crisi La Gazzetta dello Sport Milwaukee trionfa al Madison Square Garden 112 - 97 ed infligge ai New York Knicks la 7ª sconfitta nelle ultime 9 giocate. Una vittoria che non lascia troppo spazio ad interpretazioni e che certifica ...I Bucks sbaglianodi una volta dei tiri ad alta percentuale per ammazzare la partita, ma con la ... Il rientro in campo dicoincide immediatamente con il gioco da tre punti che vale il +19 , ...