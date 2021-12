Feralpisalò-Piacenza oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2021 2022

(Di domenica 12 dicembre 2021) La, l’, latv edi, match valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 12 dicembre alle ore 14:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports. SITO LEGA PRO SportFace.

Advertising

GdB_it : FeralpiSalò, mister Vecchi: «Col Piacenza ci giochiamo tanto» - feralpisalo : ?? Nuovo Podcast! 'Mondo Verdeblù - La vigilia della sfida al Piacenza' su @Spreaker - GazzettinoL : Serie C 18a giornata Serie C Gir A Albinoleffe-Legnago Mantova-Propatria Feralpisalò-Piacenza Fiorenzuola-ProVe… - TuttoQuaNews : RT @GdB_it: FeralpiSalò, Guerra sogna un ruolo da leader contro il Piacenza - GdB_it : FeralpiSalò, Guerra sogna un ruolo da leader contro il Piacenza -

Ultime Notizie dalla rete : Feralpisalò Piacenza

Vicenza - Como 16:15 Reggina - Alessandria 20:30 ITALIA SERIE C - GIRONE A14:30 Fiorenzuola - Pro Vercelli 14:30 Juventus U23 - Trento 14:30 Padova - Südtirol 14:30 ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Laper tentare l'assalto al primo posto, ilper rimanere in zona play off. Ma dove vedere la partita in diretta tv o in live streaming? A che orario inizia la partita? Il calcio d'...