Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornano a Striscia la Notizia: a Verissimo la coppia si dice pronta al ritorno (Di domenica 12 dicembre 2021) Gran ritorno a Striscia la Notizia a partire dal 13 dicembre. La storica coppia composta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti torna dietro il bancone del tg satirico più famoso della televisione italiana. Ospiti oggi pomeriggio di Silvia Toffanin a Verissimo, i due conduttori raccontano la loro sintonia sul piccolo schermo, tra comicità ed esilaranti sketch: un sodalizio artistico che si rinnova da ben 28 anni. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti: il gran ritorno a Striscia la Notizia Striscia la Notizia torna nelle mani di coloro che sono diventati, anno dopo anno, i veri ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 12 dicembre 2021) Granlaa partire dal 13mbre. La storicacomposta daedtorna dietro il bancone del tg satirico più famoso della televisione italiana. Ospiti oggi pomeriggio di Silvia Toffanin a, i due conduttori raccontano la loro sintonia sul piccolo schermo, tra comicità ed esilaranti sketch: un sodalizio artistico che si rinnova da ben 28 anni.ed: il granlalatorna nelle mani di coloro che sono diventati, anno dopo anno, i veri ...

