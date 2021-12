Crostata all’arancia senza uova | delicata e gustosa!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 12 dicembre 2021) Oggi vi presentiamo una ricetta fuori dal comune, ma che ha tutte le caratteristiche di questo periodo di festa con i profumi di arancia nell’aria e delle spezie. Il dolceè leggero e facilmente digeribile e gustosissimo. Gli ingredienti necessari sono elencati subito sotto, dove troverete anche il procedimento necessario per realizzarla. Ingredienti per l’impasto 50 gr yogurt bianco 180 gr farina 40 gr zucchero a velo 5 gr lievito in polvere 80 gr burro freddo Ingredienti per la crema 2 arance 25 gr amido di mais 10 gr burro 30 gr zucchero Per decorare Zucchero a velo. Procedimento In una terrina di vetro di medie dimensioni, setacciate la farina e aggiungete 80 gr di burro grattugiato a freddo. ...