Valanga all' Abetone | persone coinvolte Maltempo | crolla ponte in Sicilia

(Di sabato 11 dicembre 2021) Ilinfuria al centro - sud. Al'ora di pranzo giunge notizia di unasull': il soccorso Alpino sta intervenendo sull'Appennino Pistoiese in Val Sestaione per il distaccamento ...

Advertising

TgLa7 : Valanga all'Abetone, risultano persone coinvolte. Soccorso alpino sul posto. Anche due elicotteri del 118 - Adnkronos : #Valanga all'#Abetone, ci sarebbero persone coinvolte. #ultimora - annadelbello1 : RT @SkyTG24: Valanga all'Abetone, ci sarebbero persone coinvolte - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Pistoia, valanga all'Abetone: ci sono dispersi #Valanga - LetiziaFirenze : Valanga all'Abetone: controlli anche in volo per verificare se ci sono dispersi - ToscanaInDiretta -

Ultime Notizie dalla rete : Valanga all

Il Soccorso Alpino sta intervenendo sull'Appennino Pistoiese in Val Sestaione, presso Abetone (Pistoia) per il distaccamento di una. Sul posto risultano inviati anche due velivoli dell'elisoccorso, Pegaso 1 e Pegaso 3. Secondo quanto appreso risultano persone coinvolte, ma non è stato reso noto al momento in quali ...13.15'Abetone, coinvolte personein Val Sestaione, sull'Appennino Pistoiese, vicino Abetone. Sarebbero rimaste coinvolte alcune persone, di cui al momento non si conoscono le condizioni. ...Ci sono persone disperse sul monte Abetone (Pistoia) dalle cui pareti si è staccata una valanga a metà mattina. Intervento del Soccorso Alpino sull'appennino ...?? ?? Oggi #11dicembre celebriamo la Giornata Internazionale della #Montagna, quest'anno dedicata a un tema più attuale che mai: #turismo montano e ...