Tredicesima più alta, per consumi e regali di Natale ogni bergamasco spenderà in media 177 euro (Di sabato 11 dicembre 2021) Bergamo. La Tredicesima più alta fa risalire la spesa per i regali e i consumi di Natale. Le mensilità aggiuntive erogate in Italia al netto della quota risparmiata e dei maggiori consumi energetici toccano quota 32,6 miliardi, pari a circa 550 euro per persona: la crescita è dello 0,5 rispetto al 2020 ma ancora sotto il -7,5% rispetto al 2019. In Bergamasca stiamo parlando di 604,5 milioni di euro tra pubblici e privati (fonte Confcommercio su dati INPS rapportati alla popolazione orobica), con una crescita del 9,8% rispetto al 2020 ma comunque inferiore dell'1,8% rispetto al 2019. Il dato di previsione del dicembre 2021 sulla base dei dati nazionali forniti da Confcommercio fa quindi ben sperare per il dicembre dei consumi

