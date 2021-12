“Tiepide acque di primavera” | di Gu Xiaogang | in sala dal 22 dicembre

(Di sabato 11 dicembre 2021) “di”, diretto da Gu, uscirà nelle sale italiane, distribuito da Movies Inspired, il 222021. Di cosa parla “di”? Il destino di una famiglia, scandito dal corso della natura, l’avvicendarsi delle stagioni, la vita di un fiume. Dopo aver incantato la Semaine de la Critique al Festival di Cannes 2019, questo delicato racconto arriva nei cinema italiani. Sinossi Nel giorno del suo 70° compleanno, l’anziana madre della famiglia Gu accusaun malore e viene portata in ospedale. I suoi quattro figli devono così affrontare cambiamenti cruciali per mantenere unita la famiglia. La storia dei loro destini, da questo momento, si intreccia allo scorrere del tempo e al cambiamento delle ...

"Tiepide acque di primavera" (Chun jiang shui nuan), opera prima diretta da Gu Xiaogang, uscirà nelle sale italiane il 22 dicembre 2021, distribuito da Movies Inspired. Il destino di una famiglia, scandito dal corso della natura. Il giorno del suo 70° compleanno, il più vecchio membro della famiglia Gu sviene. I dottori gli diagnosticano una demenza. I quattro fratelli devono così affrontare cambiamenti cruciali per mantenere unita la famiglia.