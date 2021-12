Scende ancora il prezzo iPhone 12, disponibile su Amazon l’11 dicembre (Di sabato 11 dicembre 2021) Da non perdere oggi, sabato11 dicembre, l’interessante offerta su Amazon relativa ad Apple iPhone 12 (128GB), al super prezzo di 749,00 euro (invece di 889,00 di listino) e nelle splendide colorazioni: Nero, Bianco, Rosso, Verde e Viola. Questo fantastico smartphone è venduto e spedito dall’e-commerce e si possono scegliere due tipologie di pagamento: in un’unica soluzione (quindi pagando il prezzo intero) oppure in 5 rate mensili di Amazon da 149,80 € al mese (ossia 749,00 € suddivisi in 5 mesi). Inoltre, se siete clienti iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita (prima di Natale) e non sono previsti costi aggiuntivi. Vediamo insieme i principali dettagli tecnici del device Apple. Offerta ... Leggi su optimagazine (Di sabato 11 dicembre 2021) Da non perdere oggi, sabato11, l’interessante offerta surelativa ad Apple12 (128GB), al superdi 749,00 euro (invece di 889,00 di listino) e nelle splendide colorazioni: Nero, Bianco, Rosso, Verde e Viola. Questo fantastico smartphone è venduto e spedito dall’e-commerce e si possono scegliere due tipologie di pagamento: in un’unica soluzione (quindi pagando ilintero) oppure in 5 rate mensili dida 149,80 € al mese (ossia 749,00 € suddivisi in 5 mesi). Inoltre, se siete clienti iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita (prima di Natale) e non sono previsti costi aggiuntivi. Vediamo insieme i principali dettagli tecnici del device Apple. Offerta ...

Advertising

ZenatiDavide : Il Paese delle tasse – L’evasione scende, si fa per dire, a 80 miliardi: “Finalmente l’evasione fiscale diminuisce”… - IGNitalia : Demon's Souls Remake per PS5 scende ancora di prezzo, ora è il migliore di sempre @IGNitalia - BebsRubyo : Hey hey heyyyy! Cazzo fate? Ancora dormiteee? Dai dai daiiii che tra meno di 12 ore scende in campo la Juve! Buongi… - infoitscienza : Oppo Find X3 Pro scende ancora di prezzo, adesso l’occasione è buona - nonmichiamox : @eristicando ma se su tutti i sondaggi era prima ma che stai dicendo? Ma poi ancora con sti bot ma chi vi ha detto… -