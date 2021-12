S.W.A.T. serie tv su Rai 2: trama episodi 11 dicembre 2021 (Di sabato 11 dicembre 2021) S.W.A.T. episodi 11 dicembre. Stasera in tv sabato 11 dicembre 2021 torna in chiaro su Rai 2 la serie tv targata CBS con gli episodi inediti della quarta stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni sulle puntate. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING S.W.A.T. stagione 4 episodio 13 Le colpe dei padri. Un truffatore, sta per scappare dal Paese perché la sua attività è arrivata al capolinea. Prima di farlo, va a recuperare il figlio Jonah, che non vede quasi mai, ritardando la partenza e dando così alla SWAT l’opportunità di cercarlo. Le cose si fanno ben presto ancora più complicate: un agente dell’FBI viene ferito mentre decisivo può risultare il ruolo di Mary, la ragazza di Jonah. Chris intanto è sull’orlo di un baratro ma Street riesce ... Leggi su cubemagazine (Di sabato 11 dicembre 2021) S.W.A.T.11. Stasera in tv sabato 11torna in chiaro su Rai 2 latv targata CBS con gliinediti della quarta stagione. Ecco di seguitoe anticipazioni sulle puntate. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING S.W.A.T. stagione 4o 13 Le colpe dei padri. Un truffatore, sta per scappare dal Paese perché la sua attività è arrivata al capolinea. Prima di farlo, va a recuperare il figlio Jonah, che non vede quasi mai, ritardando la partenza e dando così alla SWAT l’opportunità di cercarlo. Le cose si fanno ben presto ancora più complicate: un agente dell’FBI viene ferito mentre decisivo può risultare il ruolo di Mary, la ragazza di Jonah. Chris intanto è sull’orlo di un baratro ma Street riesce ...

