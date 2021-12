No vax rifiuta di essere intubato e muore a Trento. Il primario: 'Non possiamo costringere chi è contrario' (Di sabato 11 dicembre 2021) È arrivato all'ospedale Santa Chiara di in gravi condizioni a causa del , ma rimanendo coerente fino agli ultimi istanti alle proprie convinzioni , ha rifiutato di essere intubato ed è morto poco dopo. Leggi su leggo (Di sabato 11 dicembre 2021) È arrivato all'ospedale Santa Chiara di in gravi condizioni a causa del , ma rimanendo coerente fino agli ultimi istanti alle proprie convinzioni , hato died è morto poco dopo.

