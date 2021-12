No vax contagiato e ricoverato a Trento: come si è suicidato in ospedale (Di sabato 11 dicembre 2021) E' stato ricoverato per Covid con una grave forma di insufficienza respiratoria ma l'uomo, no vax convinto, avrebbe rifiutato di essere intubato ed è morto. Lo riporta Rai Trentino in merito al decesso, avvenuto ieri 10 dicembre all'ospedale Santa Chiara di Trento, di un cinquantenne non vaccinato. L'uomo avrebbe espresso al personale sanitario il proprio convincimento dicendo no, in sede di consenso informato, alle terapie di ossigenazione artificiale che gli avrebbero dato la possibilità di sopravvivere. L'uomo, al di là di una situazione di sovrappeso, non soffriva di altre patologie e la terapia con l'ossigeno avrebbe avuto buone possibilità di mantenerlo in vita. Intanto sono sei i decessi di pazienti Covid nelle ultime 24 ore in Trentino Alto Adige, 4 in Provincia di Bolzano e 2 in quella di Trento. In alto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) E' statoper Covid con una grave forma di insufficienza respiratoria ma l'uomo, no vax convinto, avrebbe rifiutato di essere intubato ed è morto. Lo riporta Rai Trentino in merito al decesso, avvenuto ieri 10 dicembre all'Santa Chiara di, di un cinquantenne non vaccinato. L'uomo avrebbe espresso al personale sanitario il proprio convincimento dicendo no, in sede di consenso informato, alle terapie di ossigenazione artificiale che gli avrebbero dato la possibilità di sopravvivere. L'uomo, al di là di una situazione di sovrappeso, non soffriva di altre patologie e la terapia con l'ossigeno avrebbe avuto buone possibilità di mantenerlo in vita. Intanto sono sei i decessi di pazienti Covid nelle ultime 24 ore in Trentino Alto Adige, 4 in Provincia di Bolzano e 2 in quella di. In alto ...

