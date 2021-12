Milan | che fatica dopo la Champions | solo 9 punti conquistati su 18

(Di domenica 12 dicembre 2021) Il doppio impegno pesa, non è certo una novità. Vale per tutti e soprattutto per chi ha avuto in regalo un girone diLeague durissimo come il. I rossoneri, finché hanno avuto gran ...

Il doppio impegno pesa, non è certo una novità. Vale per tutti e soprattutto per chi ha avuto in regalo un girone di Champions League durissimo come il. I rossoneri, finché hanno avuto gran parte della rosa a disposizione, sono riusciti a tenere botta, presentandosi in campo brillanti anche dopo gli impegni europei. Da novembre in poi, invece, ...Siamo il, un colpo potevamo prenderlo ma dovevamo reagire subito'. INFORTUNI - 'Non possiamo prenderci l'alibi degli infortuni, questo è il calcio e andiamo avanti con quellipossono ...Meglio essere realisti. E l’Udinese comincia guardando in faccia la realtà, quello che non fa il Milan che, reduce dalle ultime fatiche di Champions, spera che basti il totem Ibra e ...Non può di certo aver stravolto molto Cioffi in questi pochi giorni, ma la prestazione contro il Milan è stata sicuramente molto importante.